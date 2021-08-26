نسمة محجوب تحيي حفلاً غنائياً في محكي القلعة



وتقدم نسمة، خلال الحفل عدد كبير من أغانيها وأغاني زمن الفن الجميع، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري جيد.



ويشارك في الحفل، عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست وفرقته، بالإضافة إلى عدد كبير من العازفين لتقديم مقطوعات موسيقية مبتكرة.





تستعد الفنانة نسمة محجوب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان محكى قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء في دورته الـ29، وذلك يوم السبت الموافق 28 أغسطس على مسرح المحكي في تمام الساعة العاشرة مساءً.