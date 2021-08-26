Advertisements

مؤشر بورصة مسقط يصعد 0.09% بختام التعاملات

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:24 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، وصعد مؤشر مسقط، آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.09 %، عند مستوى 3962.51 نقطة، رابحاً 3.59 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأربعاء ، وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.16 %، مع صدارة بنك نزوى للرابحين اليوم بنسبة 2.06 %، وصعد بنك مسقط 0.46%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.6 بالمائة؛ بضغط ريسوت للإسمنت المتراجع 4.38 بالمائة، وتراجع صناعة مواد البناء بنسبة 3.12 بالمائة.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمائة؛ مع تقدم سهم الغاز الوطنية على المترجعين اليوم بنسبة 4.9 بالمائة، وتراجع الرؤية للتأمين 2.5 بالمائة.

وارتفعت حجم التداولات اليوم إلى 17.15 مليون سهم، مقابل 8.15 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.35 مليون ريال جلسة أمس الأربعاء.

وتصدر سهم بنك نزوى الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 4.34 مليون سهم، فيما تصدر سهم أريدو النشاط قيمة بنحو 631.34 ألف ريال.

أخبار تهمك

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ أقل من نصف ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قليل.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع كريم فؤاد

منذ 39 دقيقة

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

02:25 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements