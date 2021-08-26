مؤشر بورصة مسقط يصعد 0.09% بختام التعاملات

أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، وصعد مؤشر مسقط، آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.09 %، عند مستوى 3962.51 نقطة، رابحاً 3.59 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأربعاء ، وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.16 %، مع صدارة بنك نزوى للرابحين اليوم بنسبة 2.06 %، وصعد بنك مسقط 0.46%.





وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.6 بالمائة؛ بضغط ريسوت للإسمنت المتراجع 4.38 بالمائة، وتراجع صناعة مواد البناء بنسبة 3.12 بالمائة.





كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمائة؛ مع تقدم سهم الغاز الوطنية على المترجعين اليوم بنسبة 4.9 بالمائة، وتراجع الرؤية للتأمين 2.5 بالمائة.





وارتفعت حجم التداولات اليوم إلى 17.15 مليون سهم، مقابل 8.15 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.35 مليون ريال جلسة أمس الأربعاء.



