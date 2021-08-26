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تعرف على موعد تسليم الزمالك درع الدوري الممتاز

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:30 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي"، موعد تسليم نادي الزمالك لدرع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن موسم 2020/2021.

ويرفع الزمالك درع البطولة الجمعة القادمة أمام البنك الأهلي، في مباراة ختام منافسات بطولة الدوري العام، في الجولة الرابعة والثلاثون على استاد الشرطة، والتي ستنطلق في الساعة التاسعة مساء.

وحقق نادي الزمالك مساء الثلاثاء لفب بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وجاءت بطولة الدوري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأفتقد أبناء ميت عقبت بطولة الدوري منذ 7 مواسم عقب سيطرة النادي الأهلي على البطولة، طوال هذه الفترة، وليعود مجددًا الزمالك ويحسم اللقب قبل نهاية المنافسات بجولة وحيده وبفارق 6 نقاط على وصيه الدوري نادي القلعة الحمراء.

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