بالصور.. إطلاق دوري "أنت أقوى من المخدرات" بقرى حياة كريمة





أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دوري رياضي بعنوان "أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة الشباب بالقرى في محافظتي بنى سويف وسوهاج ضمن البرامج التوعوية أطلقها الصندوق " قرية بلا إدمان ".



ويتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪ .‬



شارك في الدوري الرياضي 31 فريق كرة قدم من شباب القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " بمحافظتي بنى سويف وسوهاج، وتم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه كأس البطولة والميداليات وذلك بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي بنى سويف وسوهاج.