الجولة الثانية.. تعرف على موعد مباراة روما المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما فريقه للفوز على فيورنتينا بالجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر ان يواجه نادي روما نظيره فريق ساليرنيتانا يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فريق ساليرنيتانا.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة الدوري الإيطالي الممتاز على اليوتيوب.