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ألمانيا: دخلنا في أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من كابل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:30 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أجلت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، 5200 شخص من كابل من بينهم 4200 أفغاني و505 ألمان.

 

وقالت الدفاع الألمانية: "دخلنا في أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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