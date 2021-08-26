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تعرف على مواعيد مباريات كأس مصر

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:32 م
كأس مصر
كأس مصر
علي خلاف
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استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على مواعيد إقامة المباريات المتبقية ببطولة كأس مصر موسم 2021/2020 بعدما حسم الزمالك لقب الدوري المصري المتبقي على نهايته جولة وحيدة.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة
واستقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الجبلاية على إقامة المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر أيام 10 و13 و16 و20 سبتمبر المقبل، عقب انتهاء مباراتىّ منتخب مصر أمام أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

من جانبه يدرس مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء بطولة كأس مصر يوم 20 سبتمبر المقبل حال موافقة الأندية على هذه المواعيد، بحيث ينطلق الدورى الجديد يوم 25 من نفس الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم على الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم فى اجتماع الأحد المقبل، المواعيد المقترحة ومن ثم إعلان المواعيد النهائية.

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