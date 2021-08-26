رسالة من قطر.. مبابي إلى ريال مدريد

فجر الصحفي القطري محمد الكعبي مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني خلال الساعات الجارية.





وبات مبابي قريبا للغاية من الانتقال لريال مدريد خلال الساعات القادمة بعد تحرك رسمي من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بالتواصل مع إدارة نادي باريس سان جيرمان لحسم الأمور.





وكتب الصحفي محمد الكعبي المقرب من نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي بتويتر منذ قليل :" شكلها تمت".. في إشارة إلى موافقة باريس على بيع اللاعب وانتقاله لريال مدريد.