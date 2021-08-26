تعرف على فريق عمل أغنية "يا ساتر" لدياب







في سياق آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة فى فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف





تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وإنتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.أغنية"يا ساتر" ن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ماهر صلاح.