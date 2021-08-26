تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 27 أغسطس إلى يوم الأربعاء 1 سبتمبر، حيث تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي الأنحاء.



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على اغلب انحاء البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة انحاء البلاد ليلا.



وتشهد البلاد غدا الجمعة 27 أغسطس البلاد سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين-حلايب-شلاتين) علي فترات متقطعة (40% تقريبًا)



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



