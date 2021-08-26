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"حماية المستهلك" يلزم شركات السلع المعمره بتخفيض زمن حل الشكوى للمواطنين

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس  أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمره من ثمانية عشر يوما الى ثلاثة أيام فقط وذلك خلال الاجتماع الذى تم مع كافة رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمره تأكيدا على تطبيق  معايير قياس جودة الخدمه المقدمه من الشركات للمستهلك المصرى.

وأشار رئيس الجهاز الى أن شكاوى السلع المعمره تمثل نسبة ٣٥% من حجم الشكاوى بالجهاز وأن هذا التخفيض فى زمن الاستجابه لحل شكاوى السلع المعمره يهدف الى التخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم.

وتابع حسام الدين أن رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمره أبدوا تفهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على إلتزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون ويتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المختلفه.

ويهيب الجهاز بالمواطنين الابلاغ عن أى شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز على الخط الساخن ١٩٥٨٨ من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتس أب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو عن طريق الصفحه الرسميه لجهاز حماية المستهلك

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