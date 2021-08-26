أحمد بدير يثير الجدل بلوك جديد والجمهور: عمل فني

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أحمد بدير، حيث ظهر بلوك مختلف تماما.



وكان "بدير" في الصورة مرتدي جلباب أبيضن ونظارة كما أطلق لحيته، مما آثار تساؤلات الجمهور حول سبب هذا اللوك والذي فسره البعض بأنه عمل فني جديد.



يذكر أن آخر أعمال أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



