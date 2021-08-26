السنغال أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية

تمكن المنتخب السنغالى من تحقيق مفاجأة كبيرة بالدور ربع النهائى بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة حاليا بروسيا بعدما نجح فى الإطاحة بمنتخب البرازيل.





ورغم تقدم المنتخب البرازيلى فى النصف الأول من اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد إلا أن أسود السنغال تمكنوا من العودة فى اللقاء بنصفه الثانى وتحويل التأخر إلى فوز مع النهاية بنتيجة 5-4.





بهذا الفوز يكون المنتخب السنغالى أول منتخب إفريقى يتأهل لنصف نهائى كأس العالم للكرة الشاطئية منذ إنطلاقتها.



