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النيابة تصطحب المتهم بقتل شقيقه وتمزيق جسده لتمثيل الجريمة في إمبابة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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اصطحب فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة، المتهم بقتل شقيقه وتمزيق جسده وإلقاء أجزاء منه في القمامة، وذلك لتمثيل الجريمة.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس حلاق متهم بقتل شقيقه والتخلص من جثته بإمبابة بعد تقطيعها لأجزاء والقاءها بالقمامة، بمن أجل سرقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام حلاق له معلومات جنائية، بقتل شقيقه، لمروره بضائقة مالية، وتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وإلقائهم في القمامة.

واعترف المتهم، بارتكاب الواقعة، بسبب أنه طلب من شقيقه قبل الواقعة، مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية، ولكنه رفض، ماآثار حفيظته وقرر الانتقام منه، واستدرجه لاحدى الشقق وخنقه بحبل بلاستيك، ولاخفاء جريمته، قام بتقطيع جثه شقيقه وتوزيعها في أكياس بلاستيك والقاءها في أماكن مختلفة

كما امرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لفحص أشلاء جثة المجنى عليه، وأخذ عينات من الحمض النووي وإجراء تحليل (dna)، ومضاهاتها بباقي الجثمان كما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على: "كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.. فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة)".

وأوضحت التحريات: "عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته إعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام بإستدراجه لشقة قام بإستئجارها حديثًا بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه وإستولى على ( مبلغ مالى)".

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة،كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات ( مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه.

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