عاجل.. الأهلي يُعلن عن ثاني كبرى صفقاته الصيفية

يُعلن النادي الأهلي بعد قليل عن ثاني الصفقات التي أبرمها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الموسم الجديد.





وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الخميس تعاقده مع كريم فؤاد قادمًا من نادي النجوم لمدة 5 مواسم بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي وقع عليه.





ومن المقرر أن يعلن الأهلي بعد قليل عن صفقة أجنبية بعدما أكمل إجراءات التعاقد مع الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لتدعيم صفوفه.





وكتب الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "جاري التحميل" في إشارة إلى اقتراب النادي من الإعلان عن الصفقة الثانية.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غد الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.



