مشاهدة نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 / 2022 «مجموعات نارية مُنتظرة الآن»

تتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، صوب مدينة إسطنبول التركية، حيث تجرى مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال للموسم الجديد (2021-2022).





وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت االقاهرة.





ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، يتم تقسيمهم إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.





ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني "لا ليغا" الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه السابق "البلوغرانا" في دور المجموعات، من جهة.





ومن جهة أخرى، لا يوجد احتمال لأي مواجهة بين "البرغوث" ومنافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال إذا بقي "صاروخ ماديرا" في صفوف يوفنتوس.





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