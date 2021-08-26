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استمرار حبس عنصر إجرامي لإتجاره في المخدرات بالصف

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عنصر إجرامي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالصف.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عنصر إجرامي له معلومات جنائية، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته لكوكتيل من المخدرات مثل الهيروين والبانجو والحشيش، وحيازته للسلاح لدفاع عن نفسه، بمركز الصف.

وأمرت النيابة بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير  واف، فيما أمرت بارسال السلاح للمعمل الجنائي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جرام لمخدر الحشيش - 50 جرام لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

تجاة المخدرات الصف

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