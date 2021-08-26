موجة حارة تضرب البلاد.. وهذه نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

تشهد الساعات المقبلة، دخول غالبية محافظات الجمهورية، في موجة حرارة جديدة، محتمل أن تؤثر بشكل كبير على ممارسة بعض الأنشطة اليومية للمواطنين خاصة في ساعات الظهيرة.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الجمعة، سيشهد الطقس ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الطقس الحار:





1- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف، كما يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.



2- يجب تناول الكميات الموصي بها من الماء والسوائل على مدار اليوم، والمواظبة على الأطعمة الغنية بالماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، مثل الخس والكرفس والكوسة والقرنبيط والكرنب والبطيخ والفراولة والشمام والعنب والغريب فروت والبرتقال.



3- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.



4- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .



5- يجب استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال.



6- يجب استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.



7- يجب عدم التعرض للشمس والحرارة بطريقة مباشرة، وضرورة ارتداء ملابس فاتحة اللون تعكس الحرارة، وكذا تناول الفاكهة كوجبات خفيفة فاصلة بين الوجبات الرئيسية.

