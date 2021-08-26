لجنة حكومية إثيوبية: 150 قتيلا جراء هجوم في منطقة أوروميا





أعلنت لجنة حقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الإثيوبية أن 150 شخصا قتلوا جراء هجوم مسلح في منطقة أوروميا غرب البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس عن سكان محليين في منطقة غيدا كيريمو قولهم إن منفذي الهجوم الدموي الذي وقع في 12 أغسطس كانوا من عناصر جماعة "جيش تحرير أورومو" المنشقة عن "جبهة تحرير أورومو" المعارضة.

ونفى "جيش تحرير أورومو" في بيان له اليوم تورطه في الحادث.

وشهدت إثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري اشتباكات دموية بين أبناء قوميتي أورومو وأمهره (وهما أكبر قوميتين في البلاد).

وأعلنت "جبهة تحرير تيغراي" المتمردة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تخوض مفاوضات مع "جيش تحرير أورومو" بهدف بناء تحالف ضد الحكومة الفدرالية.