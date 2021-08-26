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"كان راجع من الشغل".. تفاصيل غرق شاب سقط من أتوبيس نهري في النيل بإمبابة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات، تفاصيل غرق شاب بنهر النيل بإمبابة في الجيزة، أن الشاب في عقده الثاني من العمر، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وأفادت التحقيقات، أن الشاب كان يستقل أتوبيس نهري خلال عودته من العمل، فاختل توازنه وسقط بنهر النيل، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتعرض شاب للغرق بنهر النيل في إمبابة، بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يقيم بالوراق، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

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