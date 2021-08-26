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بهذه الطريقة.. روجينا تستمتع بالأجواء الصيفية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة روجينا، صورة لها من أحدث جلسات تصوير، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وهي تأكل الآيس كريم، كما ظهرت بإطلالة هادئة، وكتبت تعليقا قائله: "تفائل بما تهوى يكن".

وكانت أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

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