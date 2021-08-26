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من سيحمل شارة قيادة منتخب مصر في تصفيات المونديال؟

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد عبد الحفيظ
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أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض تصفيات مونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخب مصر أمام أنجولا في الأول من سبتمبر ثم يواجه نظيره الجابوني في الخامس من ذات الشهر ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وضم البدري للقائمة كل من عبد الله السعيد من بيراميدز ومحمد عبد الشافي من الزمالك لتبدأ التساؤلات من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في تلك التصفيات.

ووفقا لما ورد إلينا فإنه في حال غياب محمد صلاح عن المعسكر القادم، فإن عبد الله السعيد سيحمل شارة الفراعنة يليه في الترتيب محمد عبد الشافي ويأتي ثالثا متوسط ميدانت الأهلي عمرو السولية.

شملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن  ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

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