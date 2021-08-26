نجم ريال مدريد يواصل الغياب عن التدريبات

أجرى ريال مدريد، اليوم الخميس، ثالث جلسة مران أسبوعية، للاستعداد لمباراته المقبلة أمام بيتيس، في غياب ناتشو فرنانديز مجددا، الذي عمل داخل المنشآت، حسبما أعلن الفريق الأبيض على موقعه الإلكتروني.





وكان ناتشو قد شارك في مباراة الريال الأخيرة أمام ليفانتي بشكل طبيعي، ولكنه لم يتدرب مع باقي الفريق منذ حينها، وما زالت مشاركته في اللقاء المقرر يوم السبت المقبل على ملعب بينيتو فيامارين محل شكوك.





وقد ورث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشكلة الإصابات التي تعرض لها الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي، إذ أنه لن يتمكن من الاعتماد على المصابين توني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس في وسط الملعب، ما يمكن أن يفيد إيسكو، الذي لعب أساسيا في الجولة السابقة، وكذلك ماركو أسينسيو الذي، كما أكد المدرب بالفعل، يجري اختباره في مركز لاعب خط الوسط.





كما سيغيب بالتأكيد عن مواجهة ريال بيتيس الفرنسي فيرلاند ميندي، المصاب أيضا، والحارس أندري لونين الذي ظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.



