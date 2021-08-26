بفستان قصير.. ياسمين صبري تستمتع بالإجازة الصيفية

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" بفستان صيفي أنيق، وقصير أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.



وكانت آخر أعمال ياسمين صبري الفنية، مسلسل «فرصة تانية»، والذي شارك معها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل