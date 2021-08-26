Advertisements

ميدو يستشهد بـ"ميسي" لتوجيه رسالة قوية إلى محمد صلاح

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عبد الحفيظ
Advertisements
وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق رسالة قوية إلى قائد الفراعنة محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

ورفض نادي ليفربول بشكل رسمي تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات المونديال، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب المملكة المتحدة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إنه يجب على محمد صلاح أن يضغط على ليفربول من أجل التواجد مع منتخب مصر.

وواصل: "محمد صلاح كان يجب أن يفعل ما فعله ليونيل ميسي من أجل منتخب الأرجنتين".

وكانت قائمة مصر ضمت الأسماء التالية:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن  ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

الكلمات المفتاحية

ميدو محمد صلاح ليفربول ومنتخب مصر ليفربول اخبار المنتخب

أخبار تهمك

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يُعلن عن ثاني كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. المدافعون يتعادلون مع لاعبي الوسط

حسام البدري وبركات في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

محمد بركات يتحدث عن إصابة محمد صلاح

الفراعنة لا يخسرون.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا (أرقام)

تعرف على موعد انضمام لاعبي الزمالك لمعسكر المنتخب

عاجل بالأسماء.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

04:47 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements