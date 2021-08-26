ميدو يستشهد بـ"ميسي" لتوجيه رسالة قوية إلى محمد صلاح

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق رسالة قوية إلى قائد الفراعنة محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.





ورفض نادي ليفربول بشكل رسمي تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات المونديال، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب المملكة المتحدة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إنه يجب على محمد صلاح أن يضغط على ليفربول من أجل التواجد مع منتخب مصر.





وواصل: "محمد صلاح كان يجب أن يفعل ما فعله ليونيل ميسي من أجل منتخب الأرجنتين".





وكانت قائمة مصر ضمت الأسماء التالية:





محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .



