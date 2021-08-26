محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.٧% حيث تقدم للامتحان ٢٧٥٨٦ طالب وطالبة حضر منهم ٢٤٣٥١ نجح منهم ٢٢٠٨٥ طالب وطالبة.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٧٣% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.



واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠%.

