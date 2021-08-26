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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.٧% حيث تقدم للامتحان ٢٧٥٨٦ طالب وطالبة حضر منهم ٢٤٣٥١ نجح منهم ٢٢٠٨٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٧٣% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠%.

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