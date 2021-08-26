عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

اقترب حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة مسؤولي الأحمر في التعاقد مع اللاعب.





وتشهد المفاوضات بين كلا الناديين تقدمًا ملحوظًا بعد تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي أجرى اتصالًا بمحمد فرج عامر رئيس سموحة وطلب خلاله التعاقد مع حسام حسن.





ومن المنتظر أن تتم صفقة انتقال حسام حسن إلى الأهلي بمقابل مادي بالإضافة إلى إعارة لاعبين من صفوف النادي الأحمر لسموحة.





وكان الأهلي قد أعلن ظهر اليوم الخميس التعاقد مع أول صفقاته للموسم الجديد بضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم قادمًا من النجوم.



