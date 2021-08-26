Advertisements

انتحار جزار شنقًا داخل محله في الشرقية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
تخلص جراز من حياته، اليوم الخميس، شنقًا أثناء تواجدها في محل الجزارة بمجاورة ١٤ بمدينة العاشر من رمضان بسبب إصابته بمرض نفسي.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بمصرع (شعبان. م. ش_جزار) مقيم في مدينة العاشر من رمضان، شنقًا داخل المحل لمروره بأزمة نفسية.

من خلال التحريات تبين أن الجزار أقدم على الانتحار شنقآ داخل محله، وأنه يعاني من مرض نفسي ولا شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

انتحار جزار الشرقية

أخبار تهمك

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يُعلن عن ثاني كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انتحار شاب لمرورة بأزمة نفسية في الغربية

"طفلته عمرها 3 أسابيع".. تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب بأبو النمرس

خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة في الجيزة

لمرورها بأزمة نفسية.. انتحار طالبة شنقا داخل غرفة نومها ببني سويف

انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في المنوفية

انتحار طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية بالشرقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

04:47 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements