انتحار جزار شنقًا داخل محله في الشرقية

تخلص جراز من حياته، اليوم الخميس، شنقًا أثناء تواجدها في محل الجزارة بمجاورة ١٤ بمدينة العاشر من رمضان بسبب إصابته بمرض نفسي.



تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بمصرع (شعبان. م. ش_جزار) مقيم في مدينة العاشر من رمضان، شنقًا داخل المحل لمروره بأزمة نفسية.



من خلال التحريات تبين أن الجزار أقدم على الانتحار شنقآ داخل محله، وأنه يعاني من مرض نفسي ولا شبهة جنائية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.