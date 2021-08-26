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انطلاق مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بمشاركة مصر وعدة دول صديقة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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انطلقت اليوم الخميس، مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 286 فريق، يمثلون 42 دولة تتنافس فى مختلف المسابقات.

جاء ذلك بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولي العسكري بدولة روسيا الاتحادية، تلا ذلك تقديم عرضًا فنيًا وعرضًا للموسيقات العسكرية الروسية، كما أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة فى المسابقات، وكذلك تنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي لمختلف الدول المشتركة فى المسابقات.

فى نفس السياق انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية، ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا، وبمشاركة فريق قوات الدفاع الجوي من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة فى المسابقات المقامة على الأراضىي الصينية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بعدد 4 فريق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر2021، وتأتي مشاركة الفرق المصرية انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة.

وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكري بين الدول على الساحة العالمية.

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