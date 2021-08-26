Advertisements

تقرير يكشف تأكل شعبية أردوغان وحزبه بتركيا ومطالب بانتخابات مبكرة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، استعداد حزبه الكامل لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. 

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع قليتشدار أوغلو، والقائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بأنقرة، إيريت ليليان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

 

وأكد قليتشدار أوغلو في تصريحات صحفية: "الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تتجاهل تمامًا إجراء تلك الانتخابات أو محاولة الاقتراب منها".


 
 

وأضاف زعيم المعارضة: "الشعب الجمهوري، والناخبون في تركيا على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن الحكومة لا تتقبل تلك الخطوة على الإطلاق".

 

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أبدى قليتشدار أوغلو استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حالة موافقة تحالف "الأمة" المعارض.


 
 

وقال زعيم المعارضة في تصريحاته آنذاك: "إذا قال تحالف الأمة، أنت المرشح، فأنا أوافق. لأن الواجب المشرف أبعد بكثير من الرئاسة، ويتمثل هذا الواجب في شخص (في إشارة لمنصب الرئيس) يأخذ على عاتقه تحقيق الديمقراطية بشكل واقعي".


 
 

وتابع: "هذا الشخص سيعطي الثقة للتحالف في البرلمان وسيشهد احتضان المواطنين الذين لم يصوتوا لك. علينا أن نفعل هذا. يجب أن نناقش أولا ما يجب أن يكون عليه الرئيس وما يجب أن تكون عليه صفاته".


 
 

وتركيا بها تحالفان، أولهما تحالف "الجمهور" الحاكم، والمكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، وثانيهما تحالف "الأمة" المكون من عدة أحزاب معارضة، أبرزها الشعب الجمهوري، والخير، والسعادة.

 

وتأتي تصريحات زعيم المعارضة في وقت تستمر فيه الجدالات والمناقشات حول مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن تحالفه ترشيحه له.


 
 

وبدأت تركيا تشهد بالفعل حالة من الجدل حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها الرسمي عام 2023، لكن ربما أن تجرى قبل ذلك الموعد في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد؛ لا سيما أن أحزاب المعارضة تواصل منذ فترة المطالبة بتبكيرها.

 

وتشهد شعبية أردوغان تدهورًا منذ فترة على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.


 
 

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

أخبار تهمك

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ ساعتين

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يُعلن عن ثاني كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

04:47 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements