عقب مفاجئتها له.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة حب لخطيبته

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة من احتفال خطيبته بعيد ميلاده، ومفاجأتها له، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب محمد محمود عبد العزيز تعليقا قائلا: "مش عارف اقول ايه والله بجد فرحتونى جدا جدا بوجودكم معايا وحواليا، يا رب دايما متجمعين على الخير كله ان شاءالله، مش عارف اشكركم ازاى او اقول ايه لكل واحد فيكم قطع اجازته او جالى من مكان بعيد او سهر معايا وهو عنده شغل تانى يوم الصبح بدرى. شكرا شكرا شكرا من كل قلبى والله العظيم، ربنا يخليكوا ليا ومش قادر ماشكرش ساره صاحبة الفكره والتجميعه الحلوه اوي دى اللي بجد عرفت تفرحنى بوجودها فى حياتى وجودكم معايا.. شكرا شكرا شكرا شكرا (اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



وفاجأت خطيبة محمد محمود عبد العزيز، خطيبتها بعيد ميلاده، حيث احتفلت به بصحبة أصدقائه.