جهاز "الصالحية الجديدة" يشن حملة لضبط مخالفات الصرف الصناعي بالمدينة





قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، موضحاً أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة.









وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة قامت بالمرور على 23 منشأة صناعية وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.









وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ متابعة 15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) الخاص بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 م.



