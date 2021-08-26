رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع ميكيسوني لمدة 4 مواسم





كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.





وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.





ومن ناحية أخري، أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الاهلي".