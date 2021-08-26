إنتر ميلان يتعاقد مع "كوريا"

أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ضم المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء قادما من فريق لاتسيو.





ووفقا للموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان فإن كوريا سيدافع عن ألوا "النيراتزوري" حتى صيف 2025.





وأشارت تقارير إلى أن كوريا، البالغ من العمر 27 عاما، كلف خزائن إنتر ميلان 30 مليون يورو مقابل ضمنه، وستبلغ قيمة الإعارة 5 ملايين يورو.





وانضم كوريا لفريق لاتسيو "النسور" مقابل 15.3 مليون يورو، قادما من إشبيلية، بعدما سبق له أن خاض موسم واحد بقميص سامبدوريا.





ولعب كوريا ثلاثة مواسم تحت قيادة سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الحالي، 116 مباراة بقميص لاتسيو، وسجل خلالها 30 هدفا وصنع 19.





وخلال المواسم الثلاثة حقق لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع النسور.



