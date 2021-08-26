بكلمات مؤثرة.. كاظم الساهر ينعى وفاة قائد فرقته الموسيقية

نعى النجم كاظم الساهر، وفاة صديقه وقائد فرقتهم الموسيقية، فتح الله أحمد وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الساهر" قائلا: "الدكتور فتح الله أحمد، الملحن والموزع الموسيقي ورفيق الدرب في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.".



كما نعت نقابة المهن التمثيلية العراقية وفاة فتح الله أحمد من خلال بيان جاء كالآتي: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فتح الله أحمد صالح، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا سائلين المولى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه ومحبّيه وزملاءه الصبر والسلوان".