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نادية الجندي تتألق بإطلالة شبابية في أحدث ظهور

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الجندي" بإطلالة شبابية أنيقة، أبهرت الجمهور من خلالها، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة نادية الجندي مسلسل «سكر زيادة»، الذي شاركت في بطولته بجانب نبيلة عبيد، وهالة فاخر وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وأحمد السقا وجومانة مراد وأحمد فهمي وعيد الباسط حمودة وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

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