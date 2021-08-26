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دنيا عبد العزيز تروج لمسرحيها "زقاق المدق"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روجت الفنانة دنيا عبد العزيز لمسرحيتها "زقاق المدق"، وذلك من خلال رسالة وجهتها للجمهور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد العزيز" قائله: "الليلة أول ليلة عرض لمسرحية زقاق المدق بالإسكندرية بس هي برضة أول عرض بدون أهم وجه وأهم صفقة وأهم تشجيع ودعاء وحب، اول مرة ها طلع بدون ما الاقيها واخد القوة من نظرتها وأخد الثقة من صقفتها، ادعولي ربنا يقويني وادعوا لأمي بالرحمة لو بتحبوني ❤".

وكان آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وكان بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

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