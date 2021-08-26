مهاجم الاوليمبي ينضم لمصري السلوم في القسم الثاني







واصل مجلس إدارة مصري السلوم برئاسة رمضان ناجي تعاقداته بالتعاقد مع النيجيري سراج الدين مهاجم الاوليمبي لمدة موسم علي سبيل الأعارة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



وقام اللاعب بالتوقيع للفريق السلوكي في حضور عبد الله السعيد مدير الكرة، وعون خالد مدير التعاقدات، ومحمود فتحي مدرب الفريق.



وتعاقد المصري مؤخرا مع عشرة لاعبين وهم محمد عبدالقوي لاعب سموحه مواليد99 ويلعب في مركز المهاجم، وسعيد حكيم مدافع دمنهور، وحسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وسمير غريب لاعب أبو قير للأسمدة، وحوده ناصر لاعب سبورتنج، وأحمد عبد الرحمن لاعب إسكندرية للبترول، وهدية مصطفي لاعب إسكندريه للبترول، محمد صبري لاعب سمنود، أحمد جدو لاعب الأوليمبي،وماهر عبده لاعب الأوليمبي.





يذكر أن الفريق السلومي صعد للقسم الثاني بعد تصدره لمجموعة مطروح ولعب مباراة فاصلة مع النصر العريشي بطل مجموعة سيناء والفوز بنتيجة المباراتين ذهاب وعودة .