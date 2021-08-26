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تعليق ناري من خالد الجندي بعد امتناع البعض عن تغسيل سيدة لا تصلي (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تعليقه على واقعة امتناع البعض عن تغسيل سيدة لمجرد أنها لا تصلي، "ربنا صرف عنها هذه الأشكال الضالة، واضح أنها من أولياء الله الصالحين وده من بركاتها".

وأضاف "الجندي" في حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "دائما ربنا خلاف الظنون، فالحجاج بن يوسف الثقفي الذي ينسب إليه أنه حاول هدم الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير، عندما جاء موعد موته قال لله عز وجل اللهم إن الناس يتحدثون أنك لن تغفر لي فأخلف ظنونهم واغفر لي وارحمني".

وتابع: "عندما ذكرت هذه الواقعة أمام الإمام أبي حنيفة وتأكد أن الحجاج قالها، أطرق الإمام برأسه في الأرض وقال أظنه قد غفر له، وعلينا أن نحسن الظن بالله، وأظن بحق حسن الظن بالله إنه سيرحمها ويغفر لها خلافا للظنون الذين ضيقوا رحمة الله عليها".

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