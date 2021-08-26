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تأجيل اجتماع بايدن وبينيت بسبب الوضع في أفغانستان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الخميس، قد تأجل على خلفية الوضع في أفغانستان.

 

وفي مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية الأحد الماضي، قال بينيت إنه "سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح الخميس".

 

وأضاف أن "توقيت الزيارة مهم جدا لأننا موجودون حاليا في نقطة مصيرية بشأن إيران.. إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقد قصرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية".

 

من جهته، أكد مسؤول في حركة "طالبان" لوكالة "رويترز"، أن "انفجارا يشتبه في أنه انتحاري وقع خارج مطار كابل وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال وإصابة الكثير من عناصر الحركة".

 

جاء ذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابل بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم "داعش" هجوما إرهابيا.

 

وقال مسؤول أمريكي إن "جنودا أمريكيين من بين المصابين"، لكنه أضاف أن "المعلومات الواردة هي بناء على تقارير أولية"، محذرا من أن "ما ورد بها قد يتغير".

 

وتسابق قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 أغسطس الجاري.

 

وزادت الضغوط لاستكمال إجلاء عشرات الألوف من الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، ومن المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية وقوات التحالف المطار الأسبوع المقبل قبل المهلة التي منحتها الحركة للقوات الأجنبية بمغادرة البلاد وهي نهاية الشهر الجاري.

الكلمات المفتاحية

بينيت بايدن افغانستان

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