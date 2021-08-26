Advertisements

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
بات نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، قريب من التعاقد مع بديل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الفارس الأبيض في التوصل لاتفاق مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

وكان ساسي غادر صفوف الزمالك قبل نهاية الدوري المصري الممتاز بعد نهاية عقده، متممًا انتقاله إلى صفوف الدحيل القطري، بالميركاتو الصيفي.

وحقق نادي الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي وتعادل الأهلي أمام الجونة، قبل جولة من الختام.

الكلمات المفتاحية

مهند لاشين صفقة الزمالك الزمالك الأهلي أمام الجونة

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ نصف ساعة

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم بيرسي تاو رسميا قادما من برايتون الإنجليزي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الزمالك يدرس ضم بديل فرجاني ساسي من قائمة الأربعة

الزمالك يحسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

خاص- الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

04:47 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements