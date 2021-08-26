خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

بات نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، قريب من التعاقد مع بديل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونجح الفارس الأبيض في التوصل لاتفاق مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.





وكان ساسي غادر صفوف الزمالك قبل نهاية الدوري المصري الممتاز بعد نهاية عقده، متممًا انتقاله إلى صفوف الدحيل القطري، بالميركاتو الصيفي.





وحقق نادي الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي وتعادل الأهلي أمام الجونة، قبل جولة من الختام.



