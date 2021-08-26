Advertisements

نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه الأخير من الرحيل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:00 م
فان دي بيك
فان دي بيك
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم حسم مصير الهولندي دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن وكلاء أعمال فان دي بيك يرفضون رحيله ويعتقدون بأن النجم الهولندي سيحصل على فرصته في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وكلاء أعمال دي بيك واثقون من حصول النجم الهولندي على دور مهم في الموسم الحالي بخلاف الموسم الماضي الذي لم يشارك فيه كثيراً.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك البالغ من العمر 24 عاماً خاض مع المان يونايتد 36 مباراة معظمها كبديل وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.

الكلمات المفتاحية

فان دي بيك رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضم بيرسي تاو رسميا قادما من برايتون الإنجليزي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ 40 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بوجبا يوجه ضربة قوية لريال مدريد

هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من برشلونة؟

فان دي بيك يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يحسم مصير كافاني

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

نجم مانشستر يونايتد على رادار آرسنال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

04:47 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements