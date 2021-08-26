نجم مانشستر يونايتد يحسم موقفه الأخير من الرحيل

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم حسم مصير الهولندي دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر.





وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن وكلاء أعمال فان دي بيك يرفضون رحيله ويعتقدون بأن النجم الهولندي سيحصل على فرصته في الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وكلاء أعمال دي بيك واثقون من حصول النجم الهولندي على دور مهم في الموسم الحالي بخلاف الموسم الماضي الذي لم يشارك فيه كثيراً.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك البالغ من العمر 24 عاماً خاض مع المان يونايتد 36 مباراة معظمها كبديل وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.



