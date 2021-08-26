عاجل.. إصابة 60 شخصا في انفجار بمحيط مطار كابول

ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر بمستشفى الطوارئ في كابول أن حادث الانفجار بمحيط المطار أسفر حتى الآن عن سقوط نحو 60 مصابًا حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".



وكانت ذكرت رويترز قبل قليل أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ناتج عن عمل انتحاري، فيما تحدث المتحدث باسم البنتاجون عن وقوع انفجار ثان.



وذكرت الوكالة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أفرادا من الجيش الأمريكي بين مصابي هذا الانفجار، فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن سقوط خمسة قتلى على الأقل ونحو عشرة مصابين بالانفجار.



