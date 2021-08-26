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تعرف على أرقام بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة
الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:02 م
محمد زويد
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أنهى مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي سابقاً والذي وقع على عقود انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 3 مواسم.
وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ قليل عن ضمه لكل من كريم فؤاد لاعب نادي النجوم لمدة 5 مواسم، ولويس ميكيسوني لمدة 4 مواسم.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " أرقام بيرسي تاو طوال مسيرته الكروية.
أرقام بيرسي تاو خارج برايتون :-
مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي
لعب : ١٠٢
سجل : ٢٤
صنع : ٢٧
برفقة يونيون البلجيكي
لعب : ٣٥
سجل : ١٣
صنع : ١٣
وعندما لعب مع كلوب بروج البلجيكي
خاض : ٣٠ مباراة
سجل : ٤ أهداف
صنع : ٨ أهداف
أندرلخت البلجيكي
لعب : ١٤
سجل : ٤
صنع : ١
بيرسي تاو مع موسيماني في صن داونز
لعب 100 مباراة في 4 مواسم
سجل 25 هدف
صنع 27 هدف
حصد جائزة هداف الدوري الجنوب افريقي 2017-2018 سجل 11 هدف
بالإضافة إلى جائزة افضل لاعب في جنوب افريقيا 2017-2018، وجائزة لاعب الموسم 2017-2018
منذ انتقاله إلي نادي برايتون موسم ٢٠١٨
شارك ف ٣ مباريات
لم يسجل اي هدف
صنع هدف وحيد
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