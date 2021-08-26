تعرف على أرقام بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة

أنهى مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي سابقاً والذي وقع على عقود انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 3 مواسم.





وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ قليل عن ضمه لكل من كريم فؤاد لاعب نادي النجوم لمدة 5 مواسم، ولويس ميكيسوني لمدة 4 مواسم.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " أرقام بيرسي تاو طوال مسيرته الكروية.









أرقام بيرسي تاو خارج برايتون :-





مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي

لعب : ١٠٢

سجل : ٢٤

صنع : ٢٧





برفقة يونيون البلجيكي

لعب : ٣٥

سجل : ١٣

صنع : ١٣





وعندما لعب مع كلوب بروج البلجيكي

خاض : ٣٠ مباراة

سجل : ٤ أهداف

صنع : ٨ أهداف





أندرلخت البلجيكي

لعب : ١٤

سجل : ٤

صنع : ١









بيرسي تاو مع موسيماني في صن داونز





لعب 100 مباراة في 4 مواسم

سجل 25 هدف

صنع 27 هدف





حصد جائزة هداف الدوري الجنوب افريقي 2017-2018 سجل 11 هدف





بالإضافة إلى جائزة افضل لاعب في جنوب افريقيا 2017-2018، وجائزة لاعب الموسم 2017-2018









منذ انتقاله إلي نادي برايتون موسم ٢٠١٨





شارك ف ٣ مباريات

لم يسجل اي هدف

صنع هدف وحيد



