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تعرف على أرقام بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أنهى مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي سابقاً والذي وقع على عقود انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 3 مواسم.

وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ قليل عن ضمه لكل من كريم فؤاد لاعب نادي النجوم لمدة 5 مواسم، ولويس ميكيسوني لمدة 4 مواسم. 

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " أرقام بيرسي تاو طوال مسيرته الكروية.


أرقام بيرسي تاو خارج برايتون :-

مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي 
لعب : ١٠٢
سجل : ٢٤
صنع : ٢٧

برفقة يونيون البلجيكي
لعب : ٣٥
سجل : ١٣
صنع : ١٣

وعندما لعب مع كلوب بروج البلجيكي
خاض : ٣٠ مباراة 
سجل : ٤ أهداف 
صنع : ٨ أهداف 

أندرلخت البلجيكي
لعب : ١٤
سجل : ٤
صنع : ١


بيرسي تاو مع موسيماني في صن داونز

لعب 100 مباراة في 4 مواسم
سجل 25 هدف
صنع 27 هدف

حصد جائزة هداف الدوري الجنوب افريقي 2017-2018 سجل 11 هدف

بالإضافة إلى جائزة افضل لاعب في جنوب افريقيا 2017-2018، وجائزة لاعب الموسم 2017-2018


منذ انتقاله إلي نادي برايتون موسم ٢٠١٨

شارك ف ٣ مباريات
لم يسجل اي هدف
صنع هدف وحيد

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