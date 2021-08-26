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عاجل.. سيمون كايير يحصد جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2021

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حصد سيمون كايير قائد المنتخب الدنماركي ونجم ميلان الإيطالي، جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2021، وذلك بعد دور الرئيسي في إنقاد حياة زميله في المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسين.

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية في  مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا ضمن في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وخضع إريكسن  لعملية زراعة جهاز منظم نبضات القلب، والذي يعتبر ضروريًا بعد هذه النوبة القلبية بسبب اضطرابات نبض القلب.

 

الكلمات المفتاحية

يويفا كايير الدنمارك إريكسن

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