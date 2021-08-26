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اقتحام بنك في الجيزة والأمن يضبط المتهم

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اقتحم شاب مهتز نفسيًا، فرع أحد البنوك، بشارع فيصل، غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب باقتحام فرع أحد البنوك بشارع فيصل، نطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم، توصلت إلى أن شابًا عشريني العمر، ومهتز نفسيا، اقتحم فرع البنك لرفضه الانتقال إلى أحد المصحات النفسية لعلاجه.

وأشارت التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب أن الشاب كسر زجاج غرفة الأمن الخاص بالبنك.

وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

بنك الجيزة الأمن اقتجام

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