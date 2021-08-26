محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)

Advertisements
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:14 م
الفيوم : ريهام على
Advertisements
قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميٍس، التهنئة للمستشار حسين مصطفى فتحي، بتولي مهام منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك بحضور المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى بالهيئة، والمسشار خالد زين الدين رئيس مجلس ادارة النادى العام، والمستشار سيد سليمان وكيل إدارة التفتيش، والمستشار شحته غانم الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى لمحافظة الفيوم، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول آليات التعاون والعمل المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الفيةم، والخدمات التى تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، إضافة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة.
جاء ذلك بحضور المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى بالهيئة، والمسشار خالد زين الدين رئيس مجلس ادارة النادى العام، والمستشار سيد سليمان وكيل إدارة التفتيش، والمستشار شحته غانم الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى لمحافظة الفيوم، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول آليات التعاون والعمل المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الفيةم، والخدمات التى تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، إضافة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة، طلب من المحافظ خلال اللقاء، بتوفير قطعة أرض بمساحة 3 ألاف متر مربع، لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، مشيرًا إلى أن المحافظ أكد على دراسة المطلب لتوفير المساحة المطلوبة.
وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي لهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات للحفاظ على الحقوق وآداء الواجبات، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك.
وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي لهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات للحفاظ على الحقوق وآداء الواجبات، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك.
من جانبه، أعرب المستشار حسين مصطفى فتحي، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.
Advertisements