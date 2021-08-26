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محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميٍس، التهنئة للمستشار حسين مصطفى فتحي، بتولي مهام منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى بالهيئة، والمسشار خالد زين الدين رئيس مجلس ادارة النادى العام، والمستشار سيد سليمان وكيل إدارة التفتيش، والمستشار شحته غانم الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى لمحافظة الفيوم، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول آليات التعاون والعمل المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الفيةم، والخدمات التى تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، إضافة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة.
 
وأشار إلى أن رئيس الهيئة، طلب من المحافظ خلال اللقاء، بتوفير قطعة أرض بمساحة 3 ألاف متر مربع، لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، مشيرًا إلى أن المحافظ أكد على دراسة المطلب لتوفير المساحة المطلوبة.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي لهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات للحفاظ على الحقوق وآداء الواجبات، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل "فالعدل أساس الملك.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مصطفى فتحي، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)
محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه (صور)

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هيئة قضايا الدولة محافظ الفيوم النيابة الادارية اللقضاء اخبار الفيوم

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