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لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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زار وفد من جامعة المنصورة، اليوم الخميس، بزيارة سفارة جمهورية نيجيريا في القاهرة، لبحث أوضاع الطلاب النيجيريين بالجامعة، والرغبة المشتركة من الجانبين لزيادة أعداد الطلاب النيجيريين للدراسة بالجامعة. 

كان في استقبال الوفد السفير "ناورا آبا ريمي سفير دولة نيجيريا في مصر، وبشير إبراهيم مآچي وزير مستشار بسفارة نيجيريا، والمسئولين عن ملف التعليم بالسفارة.

ضم وفد جامعة المنصورة لزيارة سفارة نيجيريا، الدكتور أمينة النمر عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، والدكتور رفيق بركات مدير برنامج مانشستر بكلية الطب، والدكتور أحمد صلاح مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية التمريض.

وخلال اللقاء، عرضت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، البرامج المميزة والأقسام داخل كلية التمريض وكافة الإمكانات التي تقدمها الكلية.

كما قام الدكتور رفيق بركاتذ بكلية الطب بعرض كافة المعلومات الخاصة بكلية الطب وبرنامج مانشستر وطريقة التدريس المتبعة داخل الكلية.

تأتي الزيارة فى ظل إهتمام جامعة المنصورة بزيادة اعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة وفى إطار سعى جامعة المنصوره فى التحول من الإقليمية إلى العالمية بما لديها من إمكانيات ضخمة من موارد بشرية وبنيه أساسية تعكس تطويرا ملموسا فى فلسفة التعليم داخل الجامعة.
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)
لهذا السبب.. وفد من جامعة المنصورة يزور سفارة نيجيريا بالقاهرة (صور)

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وزارة التعليم العالي سفارة نيجيريا جامعة المنصورة الطلاب الوافدين اخبار مصر

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