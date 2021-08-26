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رئيس يويفا يُكرم كايير والجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن منح جائزته إلى سيمون كايير كابتن منتخب الدنمارك والجهاز الطبي لمنتخب بلاده بعدما نجحوا في إنقاذ حياة كريتسيان إيريكسين في يورو 2020.

وحرص رئيس "يويفا" على تكريم الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك على هامش قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وقام بمنحهم الجائزة موجهًا لهم الشكر على ما بذلوه تجاه نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقال رئيس "يويفا" على هامش قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا :"جائزة الرئيس لإنجاز خاص ليست نتيجة في أرضية الميدان ولكن هي أكبر من ذلك"

وأضاف :"حياة الإنسان هي أهم شيئ وأهم من كرة القدم وما يمكنني أن أقوله هو أنني لدي كثير من الاحترام لهؤلاء الناس الذين استحقوا هذه الجائزة".

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