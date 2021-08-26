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صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:15 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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يتواجد حسام حسن مهاجم فريق سموحة الآن في مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة، تمهيدا للإنضمام رسميا للقلعة الحمراء لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تواجد اللاعب بصحبة وكيله وخضوعه لفحص طبي، قبل الإعلان رسميا عن التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي "فيس بوك": "رسميا حسام حسن لاعب سموحه الي النادي الاهلي و الاعلان خلال ساعات مقابل مبلغ مالي و اعاره فهد جمعه لمدة موسم و احتمالية انضمام احمد رمضان بيكهام علي سبيل الاعارة لمدة موسم".

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها غدا على ملعب السلام في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز".

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام حسن ببطولة الدوري الممتاز الاهلي اخبار الرياضة

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